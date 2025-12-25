Vay tiền lãi suất cao, “thế chấp" bằng clip, hình ảnh nhạy cảm

Sáng 25/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết gần đây trên không gian mạng xuất hiện hình thức cho vay tiền với điều kiện người vay phải cung cấp clip, hình ảnh nhạy cảm để “thế chấp”.

Qua nắm bắt tình hình trên địa bàn, công an nhận thấy các đối tượng cho vay thường tiếp cận người có nhu cầu vay vốn thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… với những lời quảng cáo hấp dẫn: Giải ngân nhanh trong vài phút, không cần thẩm định, không cần tài sản bảo đảm, thậm chí cam kết lãi suất thấp hoặc 0%.

Khi trao đổi cụ thể, các đối tượng thường né tránh việc nói rõ lãi suất, điều khoản vay và chỉ tập trung thúc ép người vay cung cấp clip, hình ảnh nhạy cảm làm “bảo đảm”.

Theo công an, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện hình thức cho vay tiền với điều kiện người vay phải cung cấp clip, hình ảnh nhạy cảm để “thế chấp” (Ảnh minh họa: H.N).

“Thực tế, sau khi nhận tiền vay, người vay phải trả lãi hàng ngày với mức rất cao. Cuộc sống sinh hoạt nhanh chóng bị đảo lộn, thu nhập không đủ trả nợ khiến người vay rơi vào tình trạng bế tắc. Khi không còn khả năng thanh toán, các đối tượng lập tức dùng chính clip, hình ảnh nhạy cảm đã chiếm giữ để đe dọa phát tán lên mạng xã hội hoặc gửi cho người thân, bạn bè nhằm ép buộc trả nợ”, công an cho hay.

Đáng chú ý, theo công an, nhiều trường hợp dù người vay hoặc gia đình đã chấp nhận trả thay với số tiền cao gấp nhiều lần khoản vay ban đầu nhưng các đối tượng vẫn không thực hiện cam kết xóa bỏ hình ảnh, clip.

Ngược lại, chúng tiếp tục sử dụng những dữ liệu này để uy hiếp, đòi thêm tiền, gây tổn hại nghiêm trọng về tinh thần, danh dự và đời sống của nạn nhân.

Nhóm đối tượng dễ bị các đối tượng cho vay nhắm đến gồm học sinh, sinh viên thiếu kinh nghiệm sống; người lao động có thu nhập thấp, việc làm không ổn định; người đang nợ nần, túng thiếu; phụ nữ trẻ, người độc thân; người hạn chế hiểu biết pháp luật, ngại trình báo khi bị đe dọa, xâm hại.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các hình thức vay tiền yêu cầu thế chấp bằng clip, hình ảnh nhạy cảm dưới bất kỳ lý do nào. Không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, mối quan hệ gia đình, bạn bè, nơi làm việc, nơi cư trú cho các đối tượng cho vay hoặc các cuộc gọi đòi nợ không rõ nguồn gốc.

Trường hợp bị đe dọa, uy hiếp hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay, người dân kịp thời trình báo công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý theo quy định.