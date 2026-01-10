Tạo Facebook và hóa đơn chuyển tiền giả để chiếm đoạt hàng trăm triệu

Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Đại (SN 2003, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ba ngày trước, cảnh sát tiếp nhận trình báo của anh H.Q.D. (SN 2003, trú tại phường Bàn Thạch, Đà Nẵng) về việc bị Đại lừa đảo, chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Quang Đại bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua điều tra ban đầu, cảnh sát xác định Nguyễn Quang Đại đã lợi dụng mối quan hệ quen biết khi cả hai còn là nhân viên bán hàng tại một siêu thị điện máy.

Đại đã đưa ra thông tin gian dối về việc một nhãn hàng điện thoại sắp ra mắt dòng sản phẩm mới, kèm theo ưu đãi nội bộ dành cho nhân viên với mức giảm 30-40% so với giá thị trường.

Tin tưởng vào lời Đại, anh D. đã nhờ đứng tên mua giúp 5 chiếc điện thoại với mục đích bán lại kiếm lời. Mặc dù đã nghỉ việc và không còn thuộc diện được hưởng bất kỳ chương trình ưu đãi nào, Đại vẫn đồng ý nhận tiền từ anh D..

Để củng cố lòng tin, đối tượng đã tự tạo một tài khoản Facebook giả mang tên "Mỹ Linh" và tự nhắn tin qua lại với nội dung hỏi mua điện thoại, trao đổi giá bán, mức chiết khấu. Sau đó, Đại chụp lại các đoạn hội thoại này gửi cho anh D. nhằm chứng minh việc giao dịch là có thật.

Anh D. đã chuyển cho Đại gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Đại không mua điện thoại mà sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Mở rộng điều tra, cảnh sát còn phát hiện vào ngày 30/12/2025, Đại đã sử dụng chính tài khoản Facebook "Mỹ Linh" để tìm kiếm và giả vờ đặt mua một sim điện thoại số đẹp với giá 158 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận, đối tượng làm giả hóa đơn chuyển tiền ngân hàng gửi cho bị hại. Nạn nhân tin tưởng tiền đã được chuyển vào tài khoản nên đã sang tên chủ sở hữu thuê bao di động cho Đại.

Sau khi chiếm đoạt được sim điện thoại, Đại tìm cách rao bán và cầm cố để lấy tiền tiêu xài thì bị lực lượng cảnh sát phát hiện, bắt giữ.