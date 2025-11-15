Tham gia “trò chơi có thưởng” trên mạng, người đàn ông mất 1 tỷ đồng

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Lê Minh Nghĩa (SN 2006, trú tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của ông T.V.Đ. (SN 1961, trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) về việc bị một đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch dùng thủ đoạn tham gia “trò chơi có thưởng” trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Minh Nghĩa (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng.

Lực lượng cảnh sát đã làm rõ nghi can là Lê Minh Nghĩa. Một tổ công tác được cử ra phối hợp với Công an phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng triệu tập đối tượng làm việc.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo ông Định. Đối tượng dùng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải quảng cáo về “trò chơi có thưởng”, sau đó dụ nạn nhân liên hệ qua Zalo, Telegram.

Tại đây, Nghĩa dẫn dụ nạn nhân vào trang web Hay88 do chính đối tượng tạo lập. Ban đầu, Nghĩa cố tình cho nạn nhân “trúng thưởng” nhỏ để tạo lòng tin.

Sau đó, Nghĩa đưa ra thông tin “cơ hội duy nhất trong ngày”, hứa hẹn nếu nộp 1 tỷ đồng sẽ thắng 10 tỷ đồng. Khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng lập tức cắt liên lạc, xóa tài khoản.

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 700 triệu đồng tiền mặt và phương tiện mà Nghĩa sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các nạn nhân liên hệ, cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.