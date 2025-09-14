Lập nhiều tài khoản ảo lừa bán chim cảnh trên mạng

Ngày 14/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đặng Quang Hiền (SN 2002, trú xã Lộc An, thành phố Huế) để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, từ cuối năm 2022, Hiền lập nhiều tài khoản Facebook ảo để đăng bán chim cảnh. Đối tượng yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Cơ quan công an tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Quang Hiền (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Hiền khai đã lừa nhiều người với tổng số tiền khoảng 30 triệu đồng, trong đó riêng 2 tài khoản “Lưu Quá” và “Dương Quá” bị chiếm đoạt 2,7 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã thu giữ 2 điện thoại di động chứa nhiều dữ liệu giao dịch, hình ảnh các tài khoản Facebook ảo và các bằng chứng liên quan.

Vụ án đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo ai là bị hại trong vụ việc trên, liên hệ với đơn vị để giải quyết theo quy định pháp luật.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi mua bán trực tuyến, đặc biệt không chuyển tiền đặt cọc cho người bán khi chưa xác minh rõ danh tính, địa chỉ và uy tín.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy nhanh chóng trình báo cơ quan công an để kịp thời xử lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.