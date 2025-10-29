Kịch bản lừa mua đất của đôi nam nữ

Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Thương (SN 1987, trú tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Văn Lực (SN 1983, trú tại xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, ngày 26/8, ông P.V.S. đăng thông tin bán thửa đất của mình tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng lên mạng xã hội. Khi phát hiện thông tin, Nguyễn Văn Lực đã gửi cho Phạm Thị Thương để cùng bàn bạc, thống nhất lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Lực (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Lúc này Thương giả danh tên Thư (một người môi giới bất động sản) và sử dụng tài khoản Zalo tên “Minh Thu” liên hệ với ông S. giới thiệu có người mua đất tên Minh.

Sau đó, Thương yêu cầu Lực đóng vai Minh và sử dụng số điện thoại khác để trao đổi, giả vờ thương lượng mua bán. Khi thỏa thuận xong giá mua đất với ông S., Phạm Thị Thương yêu cầu ông lập giấy đặt cọc.

Đối tượng Phạm Thị Thương (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Để tạo lòng tin, Thương tự nhận là đại diện công ty môi giới, mua hợp đồng đặt cọc, tự điền thông tin rồi ký tên, đóng dấu giả của Công ty TNHH quản lý bất động sản Hưng Thịnh Phát, sau đó chụp gửi cho ông S. xem.

Tiếp đó, Thương viện lý do cần nộp các lệ phí hợp đồng online, chứng kiến, bảo lãnh đặt cọc, ký gửi... và yêu cầu ông S. chuyển tổng cộng gần 200 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt, Thương chia cho Nguyễn Văn Lực 4,9 triệu đồng, số còn lại dùng để tiêu xài cá nhân và trả nợ. Lực cũng tiêu xài toàn bộ phần được chia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng, 2 con dấu giả cùng nhiều tài liệu liên quan.