Tái nghiện ma túy, hai người bị khởi tố

Ngày 9/10, thông tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Công Gia Bảo (24 tuổi) và Võ Thanh Hiệp (36 tuổi), cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, để điều tra về tội Sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an phường Buôn Ma Thuột, quá trình thực hiện công tác quản lý, giáo dục người sau cai nghiện ma túy tại địa phương, đơn vị đã thu mẫu, kiểm tra đối với Bảo và Hiệp. Kết quả, cả 2 đối tượng dương tính với chất ma túy loại Amphetamine/Methamphetamine (ma túy đá).

Công an đọc lệnh bắt giam 2 đối tượng sử dụng ma túy (Ảnh: Công an phường Buôn Ma Thuột).

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an khởi tố 2 đối tượng này để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, Công an phường Buôn Ma Thuột tiếp tục mở rộng, làm rõ đồng bọn của các đối tượng.

Công an phường Buôn Ma Thuột kêu gọi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động tố giác các hành vi liên quan đến ma túy và chung tay hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh.