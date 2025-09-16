Cảnh sát đột kích quán bar Monaco ở Buôn Ma Thuột

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua công tác nghiệp vụ, đêm 12/9, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Văn Lâm (36 tuổi, trú tại xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) đang giao ma túy cho khách tại quán bar Monaco, phường Buôn Ma Thuột.

Cơ quan công an phát hiện nhiều người trong quán bar dương tính với ma túy (Ảnh: Đức Nguyễn).

Lâm được xác định là đối tượng chuyên mua bán trái phép chất ma túy cho khách đến vui chơi tại các quán bar trên địa bàn.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lâm, cơ quan công an thu giữ 37 gói ma túy và 74 viên ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với phòng Cảnh sát Cơ động và Công an phường Buôn Ma Thuột kiểm tra quán bar Monaco.

Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm Vũ Trần Thiện Khoa (20 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Văn Sơn (26 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) và Tạ Văn Trường (23 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai).

Đối tượng Nguyễn Văn Lâm nhanh chóng bị bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Test nhanh ma túy đối với tất cả các khách và nhân viên tại quán, cơ quan công an xác định có 7 người dương tính với ma túy, trong đó, có một nhân viên của quán bar.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Lâm, Vũ Trần Thiện Khoa, Tạ Văn Trường và Nguyễn Văn Sơn để mở rộng, điều tra vụ việc.