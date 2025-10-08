Bắt kẻ chuyên lôi kéo người dân phá hoại chính sách đại đoàn kết

Ngày 8/10, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Y Nuen Ayŭn (58 tuổi, trú tại buôn Puăn B, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Phá hoại chính sách đoàn kết.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, Y Nuen Ayŭn tham gia "Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên", là tổ chức phản động núp bóng tôn giáo để thực hiện các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Đối tượng Y Nuen Ayŭn thời điểm nghe đọc lệnh khởi tố, bắt giam (Ảnh: Công an Đắk Lắk).

Năm 2021, Y Nuen Ayŭn được bầu làm trưởng ban điều hành của tổ chức này.

Quá trình hoạt động, Y Nuen Ayŭn được xác định đã nhiều lần cung cấp thông tin bịa đặt về vấn đề sinh hoạt tôn giáo ở Tây Nguyên. Qua đó, đối tượng đã vu khống chính quyền gây khó khăn, bắt bớ, đàn áp người sinh hoạt tôn giáo này.

Theo công an, Y Nuen Ayŭn còn tham gia họp trực tuyến với hình thức “sinh hoạt tôn giáo”, “tổ chức cầu nguyện” với vỏ bọc tôn giáo nhưng thực chất là tổ chức các hoạt động với mục đích chống chính quyền nhân dân.

Đối tượng còn tuyên truyền, lôi kéo nhiều người tham gia vào các hoạt động chống phá do FULRO lưu vong chỉ đạo nhằm gây chia rẽ giữa nhân dân với chính quyền.

Dù được cơ quan chức năng nhiều lần tuyên truyền giáo, giáo dục, cảm hoá nhưng Y Nuen Ayŭn vẫn không thay đổi.

Quá trình khám xét nơi ở của Y Nuen Ayŭn, cơ quan điều tra đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội.