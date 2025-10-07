Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ ngay tại sân trường

Ngày 7/10, một lãnh đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị này đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk và Công an xã Ea Ô, về việc thầy giáo dạy toán bóp cổ, chửi bới giáo viên dạy giáo dục quốc phòng ngay giữa sân trường.

Theo báo cáo, khoảng 7h10 ngày 3/10, thầy N.T.S., Bí thư Đoàn trường, giảng dạy môn giáo dục quốc phòng, làm nhiệm vụ kiểm tra nề nếp học sinh theo phân công của ban giám hiệu nhà trường.

Thầy giáo dạy giáo dục quốc phòng bị đồng nghiệp bóp cổ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Thời điểm này, thầy S. phát hiện ông Đ.T. (giáo viên dạy toán ) dựng xe máy ở giữa cổng trường nên nhắc nhở đỗ phương tiện đúng quy định.

Ông T. đã chửi bới, đe dọa và xông vào bóp cổ thầy S. trước sự chứng kiến của bảo vệ và học sinh nhà trường.

Theo báo cáo của Trường THPT Võ Nguyên Giáp, vụ việc khiến thầy S. bị thương tích vùng cổ, làm ảnh hưởng đến tâm lý giảng dạy và gây sốc cho học sinh chứng kiến.

Trường THPT Võ Nguyên Giáp đề nghị các cấp xử lý vụ việc nghiêm, đúng quy định.

Lãnh đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp đề nghị các cấp xử lý nghiêm vụ việc (Ảnh: Trường THPT Võ Nguyên Giáp).

"Quá trình công tác ở trường, ông T. thường có những biểu hiện bất thường khi nhiều lần chửi bới, nhục mạ học sinh. Khi bị lãnh đạo trường nhắc nhở, ông T. còn chửi cả lãnh đạo.

Hội đồng kỷ luật trường từng 2 lần kỷ luật ông T. do các vi phạm nhưng người này vẫn không thay đổi tính cách. Chúng tôi mong muốn vụ việc được xử lý nghiêm minh để nhà trường có môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh", lãnh đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp thông tin.