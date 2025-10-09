Vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp: Sở GD&ĐT vào cuộc

Ngày 9/10, ông Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk), cho biết, đơn vị đã nhận được văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk về việc xem xét, xử lý vi phạm của giáo viên có hành vi không chuẩn mực với đồng nghiệp.

Ông Đ.T. (46 tuổi), giáo viên dạy toán được xác định là người đã tấn công thầy N.T.S., Bí thư Đoàn trường, giáo viên dạy giáo dục quốc phòng.

Thầy S. bị thương tích ở vùng cổ sau khi bị ông T. tấn công trong sân trường (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo Sở GD&ĐT Đắk Lắk, căn cứ quy định đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

Trường hợp xử lý bằng hình thức buộc thôi việc, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo cấp có thẩm quyền tuyển dụng trước khi ra quyết định (trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền tuyển dụng hoặc được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng).

Sở GD&ĐT Đắk Lắk yêu cầu lãnh đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo việc xử lý diễn ra đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, báo cáo kết quả xử lý về Sở để theo dõi, chỉ đạo.

Toàn bộ diễn biến việc nam giáo viên tấn công đồng nghiệp đều được camera an ninh ghi lại (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo ông Dũng, nhà trường sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật để họp, xử lý đối với ông T. và trường sẽ báo cáo Sở GD&ĐT trước khi có hình thức xử lý cuối cùng.

"Sau khi xảy ra vụ việc ông T. tấn công thầy S., gần một tuần qua ông T. không đến trường giảng dạy và trường phải phân công giáo viên khác dạy thay. Chúng tôi sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định", Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp cho hay.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 7h10 ngày 3/10, thầy S. làm nhiệm vụ kiểm tra nề nếp học sinh theo phân công của ban giám hiệu nhà trường.

Thầy S. phát hiện ông T. dựng xe máy ở giữa cổng trường nên nhắc nhở đỗ phương tiện đúng quy định. Lúc này, ông T. chửi bới, đe dọa và 2 lần bóp cổ thầy S. trước sự chứng kiến của bảo vệ và học sinh nhà trường.

Toàn bộ vụ việc đều được camera an ninh của trường ghi lại.

Vụ việc khiến thầy S. bị thương tích vùng cổ, làm ảnh hưởng đến tâm lý giảng dạy và gây sốc cho học sinh chứng kiến.

Ông T. từng 5 lần bị kỷ luật trong suốt quá trình công tác do có hành vi đánh, chửi bới, xúc phạm học sinh và thách thức cả phụ huynh.