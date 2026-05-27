Siết cổ bạn gái, cướp điện thoại vì bị đòi tiền sau khi quan hệ

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quốc Long (18 tuổi, trú tại đặc khu Phú Quốc) về tội Cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Quốc Long (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, tối 10/5, Long đến quán cà phê nơi em H. (16 tuổi, quê Điện Biên) làm thuê để uống nước. Sau đó, cả 2 hẹn nhau đến một khách sạn tại khu phố Suối Lớn, xã Dương Tơ.

Sau khi quan hệ, H. yêu cầu trả tiền nhưng Long không đồng ý nên đã bất ngờ siết cổ, bịt miệng H. để cướp điện thoại di động rồi bỏ chạy.

Nhận được tin báo từ nạn nhân, lực lượng chức năng đã vào cuộc truy xét, điều tra. Biết không thể trốn thoát, Long đã ra đầu thú.