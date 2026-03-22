Bắt tạm giam đối tượng sử dụng ma túy, tàng trữ súng ở An Giang

Ngày 22/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Quang Bình (36 tuổi, trú tại ấp Thị, xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang) về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Sử dụng trái phép chất ma tuý.

Bị can Bình (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 6/9/2025, Công an tỉnh An Giang bắt quả tang Bình đang sử dụng trái phép chất ma túy tại ấp Đông, xã Cù Lao Giêng. Tiến hành khám xét nơi ở của bị can này, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 1 khẩu súng ổ quay bằng kim loại cùng 2 viên đạn.

Bình khai nhận, đầu tháng 8/2025, đã liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai lịch để mua súng. Sau khi nhận súng và đạn do người này mang đến giao, y cất giấu tại nơi ở cho đến khi bị công an phát hiện và thu giữ.

Vụ án đang được Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra.