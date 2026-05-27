Xử phạt thiếu nữ dựng hiện trường giả bị 5 người cướp tài sản

Ngày 27/5, Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng đối với N.N.O. (19 tuổi, cư trú xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) về hành vi Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó tối 16/5, O. đến Công an phường Vĩnh Tế trình báo về việc mình bị cướp tài sản. Theo O., khoảng 17h15 cùng ngày, O. đi xe máy trên phường Vĩnh Tế thì bất ngờ bị 4 nam thanh niên và một phụ nữ chặn đường, vàng, điện thoại di động cùng 1,5 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản theo O. là khoảng 42 triệu đồng.

O. báo mình bị cướp tại cầu Kênh số 5, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Tế tiến hành điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ liên quan. Qua kiểm tra hiện trường, đối chiếu các dấu vết và lời khai của O., lực lượng công an phát hiện nhiều điểm mâu thuẫn không phù hợp với nội dung trình báo.

Làm việc với công an, O. thừa nhận không xảy ra vụ cướp như đã khai báo. Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên cô gái đã mang số tài sản trên đi bán rồi dựng lên vụ cướp giả, báo công an.