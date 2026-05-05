Bắt kẻ cướp điện thoại của du khách ở Phú Quốc

Ngày 5/5, Công an đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần An Khang (25 tuổi, trú tại đặc khu Phú Quốc) để điều tra về tội Cướp giật tài sản.

Theo công an, sáng 2/5, anh T.M.N. (27 tuổi, trú tại Tây Ninh) đang dựng điện thoại trên bãi biển khu vực Suối Lớn để quay video lưu niệm thì bị một nam thanh niên bất ngờ áp sát, giật mất thiết bị rồi tẩu thoát.

Đối tượng Trần An Khang (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận tin báo từ nạn nhân, Công an đặc khu Phú Quốc đã tổ chức truy xét dấu vết.

Khoảng 10h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được Trần An Khang khi đối tượng đang lẩn trốn tại một chòi lá tại khu vực Dương Tơ.

Làm việc với cơ quan điều tra, Khang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Để chủ động phòng ngừa tội phạm, Công an đặc khu Phú Quốc khuyến cáo du khách nên nâng cao cảnh giác, luôn tự bảo quản tài sản cá nhân tại các khu vực công cộng, bãi biển.

Khi xảy ra sự cố, người dân cần liên hệ ngay hotline Công an đặc khu Phú Quốc qua số 02973.846.019 hoặc 02973.846.051 để được hỗ trợ kịp thời.