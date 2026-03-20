Sau khi dụ dỗ bé gái quan hệ tình dục, thanh niên trốn lên TPHCM

Ngày 20/3, Công an phường Phú Mỹ (TPHCM) cho biết, vừa bàn giao một đối tượng trốn truy nã cho Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Bị can Phạm Văn Thoại (Ảnh: Công an phường Phú Mỹ).

Theo điều tra, đầu năm 2023, thông qua việc chơi game trên Internet, Phạm Văn Thoại (31 tuổi, quê Cà Mau) làm quen với một em gái sinh năm 2008 tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Sau thời gian liên lạc, đến ngày 22/3/2023, cả hai hẹn gặp tại khu vực chợ Đất Sét, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò cũ.

Lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của nạn nhân, đối tượng đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, ngày 18/8/2023, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thoại về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã vào ngày 11/12/2023.

Qua nắm tình hình, Công an phường Phú Mỹ phát hiện Phạm Văn Thoại đang lẩn trốn trên địa bàn nên tiến hành bắt giữ, bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Tháp di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra.