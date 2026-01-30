Người đàn ông đầu thú sau 1 năm trốn truy nã tại TPHCM

Ngày 30/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Tây Ninh vừa tiếp nhận và thực hiện các thủ tục tố tụng đối với Nguyễn Hoàng Nam (SN 1986).

Nam là người bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh truy nã vào tháng 7/2025 về tội Buôn bán hàng cấm, xảy ra ngày 13/11/2024 tại khu phố Trâm Vàng, phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Người đàn ông ra đầu thú sau 1 năm trốn truy nã ở Tây Ninh (Ảnh: N.H.).

Theo hồ sơ vụ án, Nam tổ chức buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam. Ông ta thuê 3 người khác hỗ trợ vận chuyển thuốc lá lậu mang đi gửi tại các bưu cục giao cho các đầu mối tiêu thụ ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngày 13/11/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt giữ 3 người do Nam thuê. Biết bản thân liên quan và sợ bị bắt giữ nên Nam bỏ trốn đến TPHCM làm nghề thợ hồ để tránh truy bắt.

Thời gian qua, công an thường xuyên đến gia đình Nam để vận động, tuyên truyền về chính sách khoan hồng của Nhà nước. Sau một thời gian được lực lượng chức năng giải thích, Nam đã nhận thức được hành vi sai trái và quyết định ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo các cá nhân có quyết định truy nã nên sớm ra đầu thú. Mọi hành vi che giấu, tiếp tay cho người trốn truy nã đều sẽ bị xử lý nghiêm minh.