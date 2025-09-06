Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 600 túi lạp xưởng không rõ nguồn gốc

Ngày 6/9, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho hay, vào lúc 23h ngày 5/9, tại km10+200, Quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành (thuộc địa phận xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa), tổ Tuần tra kiểm soát đã kiểm tra ô tô chở khách mang biển kiểm soát 74G-001.xx.

Lái xe được xác định là L.V.T. (SN 1994), trú tại xã Khe Xanh, tỉnh Quảng Trị. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 620 gói lạp xưởng, tổng trọng lượng hơn 420kg, được xác định là sản phẩm do nước ngoài sản xuất.

Lạp xưởng không rõ nguồn gốc bị thu giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe L.V.T. không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc hợp lệ của số lạp xưởng trên. Điều này cho thấy rõ dấu hiệu của hành vi vận chuyển hàng nhập lậu.

Hiện toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã được lập biên bản và bàn giao cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.