Bé trai 14 tuổi bán ma túy trong quán karaoke

Ngày 5/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã triệt phá hoạt động mua bán ma túy tại quán karaoke Sơn Bình 2 (xã Thọ Phong).

Trước đó, đơn vị bất ngờ kiểm tra quán karaoke Sơn Bình 2. Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện Nguyễn Gia Huy (18 tuổi, trú tại phường Nghĩa Lộ) và N.H.V.T. (14 tuổi, trú tại xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi) có hành vi bán ma túy cho khách hát karaoke. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 2 túi chứa ma túy.

Cảnh sát phát hiện ma túy tại một phòng hát karaoke (Ảnh: Trà Câu).

Làm việc với cảnh sát, Nguyễn Gia Huy và N.H.V.Y. khai nhận là nhân viên của quán karaoke Sơn Bình 2. Trong quá trình làm việc tại đây, các đối tượng nhận thấy nhiều khách có nhu cầu sử dụng ma túy nên đã mua ma túy về bán để kiếm lời.

Vụ việc đang được cảnh sát điều tra mở rộng.