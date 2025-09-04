Phát hiện xe tải chở gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng không rõ nguồn gốc

Sáng 4/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 14h ngày 3/9, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 do Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ trên quốc lộ 32 (địa phận xã Vật Lại).

Tài xế C. cùng số hàng hoá mà cảnh sát thu giữ (Ảnh: Ngọc Tiến).

Quá trình công tác, cảnh sát nhận được tin báo của người dân về việc có ô tô tải thùng kín màu trắng BKS 30M-221.xx vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, di chuyển với tốc độ nhanh theo hướng từ Sơn Tây về xã Vật Lại để tiêu thụ.

Sau khi xác minh thông tin, tổ công tác đã báo cáo ban chỉ huy đơn vị phối hợp cùng Công an xã Vật Lại bố trí lực lượng, dừng, kiểm tra phương tiện nêu trên.

Chiếc xe tải chở hàng chục thùng carton viết chữ nước ngoài (Ảnh: Ngọc Tiến).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định lái xe tải là P.Q.C. (SN 1989, ở xã Vật Lại, Hà Nội) đang vận chuyển nhiều thùng carton có dán chữ nước ngoài, bên trong chứa gần 2.000 sản phẩm đồ điện gia dụng, gồm quạt tích điện và sạc điện các loại.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa nêu trên. Vụ việc đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 18 để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.