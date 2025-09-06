CSGT Quảng Ninh bắt xe khách chở gần 400 bình khí cười
(Dân trí) - Xe khách mang biển kiểm soát 14B-037.xx bị CSGT Quảng Ninh phát hiện chở 376 bình khí cười, tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp pháp.
Ngày 6/9, Công an Quảng Ninh cho biết, đêm 3/9, Tổ công tác số 2, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Quảng Ninh tuần tra trên quốc lộ 18C, đoạn qua xã Tiên Yên, phát hiện xe khách có dấu hiệu nghi vấn nên dừng kiểm tra.
Lái xe là N.V.T., 54 tuổi, trú tại phường Quang Hanh, Quảng Ninh. Trên xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bao tải dứa màu xanh, bên trong có 376 bình kim loại hình trụ chứa khí nghi là N2O (khí cười).
Tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng. Tổ công tác đã bàn giao phương tiện, tang vật cho lực lượng Quản lý thị trường xác minh, xử lý theo quy định.
Khí N2O (còn gọi là “khí cười”) là loại khí công nghiệp, sử dụng hạn chế trong y tế. Tuy nhiên, khi bị lạm dụng để giải trí, loại khí này có thể gây tổn thương thần kinh, rối loạn hành vi, tê liệt chi, ngạt thở, thậm chí tử vong nếu dùng trong không gian kín.
Theo Nghị quyết 173/2024/QH15, từ ngày 1/1 sẽ cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng thuốc lá điện tử, shisha và khí cười.