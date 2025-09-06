CSGT Quảng Ninh bắt xe khách chở gần 400 bình khí cười

Ngày 6/9, Công an Quảng Ninh cho biết, đêm 3/9, Tổ công tác số 2, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Quảng Ninh tuần tra trên quốc lộ 18C, đoạn qua xã Tiên Yên, phát hiện xe khách có dấu hiệu nghi vấn nên dừng kiểm tra.

Tổ công tác kiểm tra số bao tải dứa trên xe khách (Ảnh: Công an cung cấp).

Lái xe là N.V.T., 54 tuổi, trú tại phường Quang Hanh, Quảng Ninh. Trên xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bao tải dứa màu xanh, bên trong có 376 bình kim loại hình trụ chứa khí nghi là N2O (khí cười).

Tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng. Tổ công tác đã bàn giao phương tiện, tang vật cho lực lượng Quản lý thị trường xác minh, xử lý theo quy định.