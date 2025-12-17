Cảnh sát xử phạt 2 tài xế vượt ẩu nhờ clip người dân gửi

Ngày 17/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã vào cuộc xác minh clip do người dân cung cấp qua đường dây nóng về việc tài xế ô tô khách có hành vi vượt ẩu trên tuyến quốc lộ 26.

Qua đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã mời 2 tài xế ô tô làm việc và xử phạt hành chính do có hành vi vi phạm.

Người dân gửi clip tài xế xe khách vi phạm giao thông đến CSGT để xử lý (Ảnh: Cắt từ clip).

Tài xế vi phạm được xác định là Đ.V.P. (48 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) và N.M.L.P. (39 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk). Cả 2 tài xế đã có hành vi điều khiển ô tô khách vượt xe trong những trường hợp không được vượt, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Với hành vi vi phạm này, 2 tài xế ô tô khách bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Làm việc với cảnh sát, các tài xế đều thừa nhận vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Các tài xế đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị kêu gọi người dân tích cực cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh các vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Người dân có thể cung cấp trực tiếp tại trụ sở công an, qua số điện thoại đường dây nóng hoặc qua Zalo, Facebook của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk.