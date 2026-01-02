Tài xế taxi bị khách dùng đũa tấn công khi đang lái xe

Chiều 2/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang phối hợp cùng Công an xã Krông Pắk xác minh vụ việc nam tài xế taxi bị tấn công trên ô tô.

Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh nam tài xế taxi đang điều khiển phương tiện di chuyển trên đường, bị nam hành khách ngồi phía sau buông lời chửi bới rồi lao lên đánh đấm tới tấp vào mặt.

Nam tài xế bị hành khách dùng đũa lao vào tấn công (Ảnh: Cắt từ clip).

Chưa dừng lại, người đàn ông còn rút chiếc đũa đâm vào người tài xế. Trước sự việc, một phụ nữ ngồi phía sau xe la hét và ra sức ngăn cản nhưng bất thành.

Sau đó, nam tài xế taxi chống cự, mở cửa để nhảy xuống, lúc này chiếc xe vẫn di chuyển trên đường. Người đàn ông phía sau phải xuống, leo lên ghế lái để đạp phanh cho phương tiện dừng lại.

Clip đăng tải khiến nhiều người thót tim, hoảng sợ trước hành vi manh động của người đàn ông và bày tỏ sự lo lắng khi xe đang di chuyển nhưng đối tượng vẫn liều lĩnh tấn công tài xế, bất chấp nguy hiểm.

Nam tài xế sợ hãi, mở cửa xe để bỏ chạy thoát thân (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo cơ quan công an, nam tài xế taxi trong vụ việc là anh T.N.T. (27 tuổi, trú tại xã Krông Pắk, Đắk Lắk) và vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 1/1 tại địa bàn xã Krông Pắk.

Vào thời điểm này, anh T. điều khiển taxi chở theo một cặp nam nữ, do mâu thuẫn qua lại về kinh nghiệm lái xe nên anh T. bị người đàn ông dùng đũa tấn công.

Sau khi bị tấn công, anh T. đã bỏ xe lại để chạy thoát thân và đến cơ quan công an trình báo.