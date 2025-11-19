Phát hiện nhiều túi nilon có dấu hiệu lạ ở bờ biển

Chiều 19/11, Đồn Biên phòng Triệu Vân, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận người dân phát hiện nhiều túi nilon nghi chứa ma túy.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1987), trú tại thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị đi nhặt củi ở bờ biển gần nhà đã phát hiện 10 túi nilon có dấu hiệu lạ nên báo cơ quan chức năng.

Những túi nilon nghi chứa ma túy (Ảnh: Biên phòng cung cấp).

Lực lượng Biên phòng đã đến hiện trường, qua kiểm tra ban đầu có 8 túi màu xanh, 2 túi màu hồng, trên bề mặt in chữ A.

Mỗi túi nilon có kích thước 6,5x9cm, bên trong chứa nhiều viên nén màu hồng đã bị ướt, mềm nhũn, trộn lẫn vào nhau, không thể kiểm đếm số lượng viên.

Đồn Biên phòng Triệu Vân đã lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm để xử lý theo quy định.