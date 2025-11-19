Hai đôi nam nữ đánh nhau giữa đường ở TPHCM

Ngày 19/11, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai cặp nam nữ dừng xe giữa đường rồi lao vào xô xát. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào tối 18/11, trên đường Trần Thị Bốc, xã Đông Thạnh (TPHCM).

Hai cặp nam nữ dừng xe trên đường Trần Thị Bốc rồi lao vào ẩu đả (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, nhóm 4 người (2 nam, 2 nữ) dừng xe chắn gần hết một làn đường. Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau.

Theo nhân chứng, trong lúc ẩu đả, nhóm 4 người dùng nón bảo hiểm tấn công liên tiếp nhau. Nhóm người xô xát từ vỉa hè xuống lòng đường, gây cản trở giao thông.

“Lúc đó, một số người dân hô hoán công an tới, nhưng nhóm này vẫn không chịu dừng lại”, một người dân cho hay.

Nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh khu vực để điều tra, xác minh vụ việc.