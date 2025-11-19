"Siêu trộm" 6 tiền án đột nhập biệt thự ở Hà Nội chỉ bằng một con dao

Ngày 19/11, Công an phường Dương Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Sinh (46 tuổi, ở phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 23h ngày 11/11, Sinh điều khiển xe máy từ khu vực gầm cầu Thăng Long đến phường Dương Nội. Đến khoảng 2h ngày 12/11, tại khu An Vượng, khu đô thị Dương Nội, đối tượng dựng xe ở vỉa hè đầu ngõ rồi đi bộ vào trong.

Nguyễn Tiến Sinh (Ảnh: Công an cung cấp).

Sinh phát hiện căn biệt thự của anh L.T.K. có tường rào trước thấp nên trèo vào. Đối tượng đi ra phía sau nhà, nhặt một con dao để cậy cửa sau, đột nhập vào bên trong.

Tại phòng ngủ của vợ chồng anh Khánh, Sinh đập 2 con lợn đất tiết kiệm, lấy toàn bộ khoảng 200 triệu đồng, sau đó tẩu thoát.

Sau khi về nơi ở, Sinh dùng số tiền trộm được để đánh tài - xỉu trên mạng và tiêu hết.

Sinh tìm kiếm tài sản sau khi đột nhập được vào trong căn biệt thự (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo nhà chức trách, Nguyễn Tiến Sinh là đối tượng có 6 tiền án, đều về tội Trộm cắp tài sản, mới ra trại đầu năm nay. Đối tượng hiện sống một mình tại căn nhà dựng tạm dưới gầm cầu Thăng Long, phường Đông Ngạc.