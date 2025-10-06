Nửa tấn ma túy được đóng bao "thức ăn cho cá", xếp đầy trên xe đầu kéo

Ngày 6/10, tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng vụ án phát hiện 500kg ma túy, bắt giữ 2 người Lào. Hai đối tượng liên quan đang bị tạm giữ nhưng danh tính chưa được tiết lộ.

Theo lực lượng Biên phòng, các đối tượng ngụy trang số ma túy "khủng" trong các bao tải có nhãn mác thức ăn cho cá, xếp lên thùng xe đầu kéo để đưa qua biên giới, tuồn vào Việt Nam.

Một trong hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ (Ảnh: Hoài Nam).

Như Dân trí đã thông tin, lúc 16h ngày 5/10, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chặn một xe đầu kéo từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị), có nhiều bất thường.

Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng chở hàng chục bao tải loại lớn xếp chồng lên nhau. Trong các bao tải chứa khoảng 500kg ma túy các loại, chủ yếu là methamphetamine.

Nửa tấn ma túy được đóng trong hàng chục bao tải, xếp trên xe đầu kéo (Clip: Biên phòng cung cấp).

Chiến công này được xem là thành tích nổi bật của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.