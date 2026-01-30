Phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch "khủng"

Ngày 30/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn.

Cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng, gồm: Huỳnh Dương Khải (32 tuổi), Nguyễn Văn Sỹ (32 tuổi), Lê Lâm Huy (38 tuổi), Lương Trọng Hiếu (39 tuổi) và Trần Công Thiện (38 tuổi), cùng trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo điều tra ban đầu, qua theo dõi, ngày 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai 5 tổ công tác, đồng loạt triệu tập 5 đối tượng trên đến trụ sở để làm việc.

Cơ quan công an xác định, tháng 12/2025, Huỳnh Dương Khải nhận 3 tài khoản đăng nhập trên một website từ người đàn ông (không rõ lai lịch). Với tài khoản này, Khải chia thành nhiều tài khoản khác nhau để trực tiếp cá cược.

Sau đó, Khải giao cho Thiện, Hiếu, Huy và Sỹ cùng một số con bạc khác tham gia cá cược bóng đá. Thông qua đường dây này, từ tháng 12/2025 đến nay, các con bạc đã tham gia cá cược bóng đá với số tiền giao dịch lên đến gần 25 tỷ đồng.