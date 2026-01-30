Chủ mưu vụ mỏ cát được đấu giá từ 1,2 tỷ lên 370 tỷ đồng lĩnh án

Ngày 30/1, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án vụ Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, liên quan đến việc lập hồ sơ khống, thông đồng nâng giá mỏ cát từ 1,2 tỷ đồng lên hơn 370 tỷ đồng.

Theo bản án, các bị cáo cùng phạm tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Bị cáo Nguyễn Sĩ Khoa (52 tuổi) bị tuyên phạt 18 tháng tù, Đỗ Thị Lệ (37 tuổi) 12 tháng tù, Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi) 15 tháng tù, Lê Nguyễn Đông Quân (25 tuổi) 12 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử (Ảnh: Trạng Chi).

Hai bị cáo Trần Văn Bảy (51 tuổi) và Nguyễn Sỹ Minh Tiến (Tổng giám đốc Công ty cổ phần MT Quảng Đà) cùng bị tuyên 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cả 6 bị cáo nêu trên đều bị cấm tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản trong thời hạn 2 năm.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần MT Quảng Đà được thành lập năm 2022, vốn điều lệ đăng ký 100 tỷ đồng, do Tiến làm Tổng Giám đốc, nhưng thực tế mọi hoạt động do Nguyễn Sĩ Khoa điều hành.

Tương tự, Công ty cổ phần Nông Sơn Farm được lập với vốn điều lệ đăng ký 150 tỷ đồng, hoạt động theo cùng phương thức.

Ngày 18/10/2024, Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận tổ chức đấu giá quyền khai thác mỏ cát xây dựng ĐB2B (xã Điện Bàn Tây, tỉnh Quảng Nam (cũ) nay là thành phố Đà Nẵng) với giá khởi điểm hơn 1,2 tỷ đồng.

Kết quả, Công ty cổ phần MT Quảng Đà trúng đấu giá với mức hơn 370 tỷ đồng, cao gấp hơn 306 lần giá khởi điểm.

Cơ quan chức năng cáo buộc, theo chỉ đạo của Khoa, các bị cáo đã thông đồng nâng giá trong phiên đấu giá. Trước đó, dù vốn chủ sở hữu thực tế của 2 công ty chỉ khoảng 1 tỷ đồng, Khoa vẫn chỉ đạo lập hồ sơ kê khai bổ sung, nâng khống vốn góp để đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Hành vi của các bị cáo được xác định đã gây thiệt hại cho nhà nước, công ty đấu giá và các doanh nghiệp tham gia đấu giá với tổng số tiền hơn 144 triệu đồng.