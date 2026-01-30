Đôi nam nữ tử vong trong căn nhà ở Tây Ninh

Ngày 30/1, Công an phường Long Hoa đang phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ việc đôi nam nữ tử vong trong một căn nhà tại khu phố Trường Lộc.

Người thân đang tổ chức ma chay cho nạn nhân (Ảnh: N.H.).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h40 ngày 29/1, bà V.T.N. đến nhà con gái là bà P.T.B. (SN 1986, ngụ phường Long Hoa) nhưng thấy cửa khóa bên trong. Gọi nhiều lần không có người trả lời, bà N. nghi có chuyện chẳng lành nên nhờ hàng xóm phá cửa vào nhà.

Khi vào bên trong, mọi người phát hiện bà B. và một người đàn ông tên Đ.T.H. (SN 1976) đã tử vong trong phòng ngủ. Tại hiện trường có nhiều vết máu, đồ đạc trong phòng bị xáo trộn.

Nhận được tin báo, Công an phường Long Hoa đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ Công an phường Long Hoa cho biết vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý, tiếp tục điều tra làm rõ.