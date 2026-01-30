Truy tố trùm giang hồ Ý "Ẻng"

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành cáo trạng truy tố Bùi Quốc Ý (tức Ý “Ẻng”, SN 1981, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về các tội Bắt giữ người trái pháp luật, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Theo cáo trạng, ngày 15/8/2024, anh K.D.T. (cộng tác viên của một cơ quan báo chí) được phân công nhiệm vụ và có giấy giới thiệu theo quy định, đến Công ty Bất động sản Đạt - Ý để làm việc.

Cảnh sát phong tỏa Công ty Bất động sản Đạt - Ý vào tháng 7/2025 (Ảnh: Khôi Vũ).

Tại đây, anh T. bị 8 đối tượng khống chế, gồm: Bùi Quốc Ý; Đào Duy Dũng (tức Dũng “Cà Mau”, SN 1993); Trần Văn Cường (tức Cường “Trắng”, SN 1996); Lê Đức Anh (SN 1982), cùng trú phường Hạc Thành; Lê Đăng Trung (tức Trung “Đơ”, SN 1984, trú xã Lưu Vệ); Nguyễn Quốc Đông (tức Đông “Tà”, SN 1982, trú xã Hợp Tiến) và Bùi Khắc Phan (SN 1988, trú phường Hàm Rồng).

Nhóm này dùng tay, chân đấm đá anh T.. Sau đó, Bùi Khắc Phan giật điện thoại của nạn nhân để kiểm tra và phát hiện cộng tác viên này được P.B.D. (SN 1981, trú phường Hạc Thành) thuê viết bài về Ý “Ẻng”.

Tiếp đó, Nguyễn Quốc Đông lấy chiếc bút của anh T. để trên bàn (trị giá 1,5 triệu đồng) đưa cho Ý “Ẻng” kiểm tra, rồi bẻ thẻ nhớ và vứt vào sọt rác, không trả lại cho anh T..

Cáo trạng cũng nêu rõ, Bùi Quốc Ý cùng đồng phạm tiếp tục khống chế, đưa anh T. đến gặp anh D. (cách nhà Ý khoảng 2,5km). Tại đây, Ý và đồng phạm chửi bới, đe dọa, dằn mặt anh D.. Sau đó, nhóm đối tượng yêu cầu anh T. xin lỗi mới cho về.

Bùi Quốc Ý (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sau khi được thả, anh T. đến bệnh viện chụp chiếu, kiểm tra sức khỏe, kết quả chỉ bị sưng nề, không có tổn thương bên trong. Do lo sợ hành vi côn đồ, hung hãn của nhóm Bùi Quốc Ý, anh T. về Hà Nội và không dám tố cáo sự việc tới cơ quan công an.

Đối với hành vi Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, cáo trạng xác định, cuối năm 2023, Phùng Quang Nghênh (SN 1971, trú phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa); Phùng Ngọc Hải (SN 1980, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) và Bùi Quốc Ý thống nhất để Công ty CP Đầu tư Minh Phúc, do Phùng Quang Nghênh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, làm thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ đất.

Ngày 27/6/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp quyền khai thác khoáng sản đất tại khu vực dự án Trại gà giống Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (cũ), tỉnh Thanh Hóa cho Công ty CP Đầu tư Minh Phúc Group, với diện tích hơn 80.000m2. Khối lượng khoáng sản được phép khai thác là hơn 900.000m3, công suất hơn 544.000m3/năm, thời hạn khai thác từ ngày 27/6/2024 đến hết ngày 1/3/2026.

Tuy nhiên, từ ngày 27/6/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã khai thác trong ranh giới mỏ hơn 995.000m3, vượt ranh giới mỏ hơn 1.000m3. Tổng khối lượng khai thác thực tế hơn 1,2 triệu m3, vượt mức cho phép 114.830m3, thu lợi bất chính trên 5,6 tỷ đồng.