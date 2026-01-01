Cô gái bị dẫn dụ vào nhà nghỉ, yêu cầu chuyển 500 triệu đồng

Ngày 1/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết trưa 31/12/2025, đơn vị tiếp nhận trình báo từ gia đình T.N.Y.N. (SN 2005, trú tại xã Xuân Phú, Đà Nẵng) về việc nghi ngờ em này đang bị các đối tượng lừa đảo khống chế, thao túng tâm lý theo hình thức "bắt cóc online".

Lực lượng cảnh sát đã tổ chức truy xét nóng. Chỉ trong thời gian ngắn, vị trí của nạn nhân đã được xác định tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Nạn nhân bị “bắt cóc online” được đưa về trụ sở công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

N. đã được giải cứu và đưa về trụ sở công an để ổn định tâm lý. Cảnh sát cũng kịp thời phối hợp với ngân hàng để ngăn chặn mọi giao dịch liên quan đến nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, sau khi thao túng tâm lý, các đối tượng lừa đảo đã yêu cầu N. chuyển 500 triệu đồng. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của công an, giao dịch này đã được ngăn chặn, không gây thiệt hại về tài sản.

Cảnh sát cho biết thủ đoạn "bắt cóc online" trong vụ việc này đã có sự biến tướng đáng kể so với trước đây. Thay vì yêu cầu người nhà chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của nạn nhân, các đối tượng đã yêu cầu gia đình lập một sổ tiết kiệm online đứng tên nạn nhân để "chứng minh năng lực tài chính".

Trong trường hợp người nhà cảnh giác và chỉ lập sổ tiết kiệm giấy, các đối tượng tiếp tục ép nạn nhân mang sổ ra ngân hàng để chuyển đổi sang hình thức sổ tiết kiệm online, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.

Không dừng lại ở đó, trong thời gian chờ người nhà làm thủ tục, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ nạn nhân tải các ứng dụng cho vay, công ty tài chính, sử dụng căn cước công dân để đăng ký các khoản vay online 10-20 triệu đồng.

Sau khi khoản vay được giải ngân, nạn nhân bị ép chuyển ngay tiền cho đối tượng, sau đó xóa ứng dụng, tiếp tục tải ứng dụng khác và lặp lại quy trình tương tự.