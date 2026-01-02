Tạo tài khoản ảo, lừa chạy quảng cáo online để chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng

Qua trinh sát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận đặt cọc chạy quảng cáo.

Từ phải qua trái: Ngô Hoàng Anh, Ngô Hoàng Giang, Ngô Hồng Quang (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 26/12/2025, cơ quan công an đã mời Ngô Hoàng Anh (SN 2000), Ngô Hoàng Giang (SN 2001) và Ngô Hồng Quang (SN 2004), cùng trú tại xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình, đến trụ sở để làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 9/2024 đến nay, Ngô Hoàng Anh cùng Nguyễn Hoàng Giang và Bạch Quốc Hiệu (SN 1995, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội) lập nhóm lừa đảo các khách hàng có nhu cầu chạy quảng cáo bán hàng online.

Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo ảo, đăng bài trong các hội nhóm và lập fanpage mang tên “Giải pháp Marketing - Quảng cáo Fanpage, TikTok cam kết hiệu quả”, quảng cáo dịch vụ chạy Facebook với chi phí thấp.

Ngoài ra, các đối tượng còn tuyển cộng tác viên để tìm kiếm, tư vấn khách hàng, trả lương cứng và hoa hồng với thu nhập khoảng 7-8 triệu đồng mỗi tháng.

Khi khách hàng liên hệ, nhóm đối tượng đưa vào các nhóm Zalo gồm nhiều tài khoản ảo nhằm tạo lòng tin, tư vấn gói quảng cáo 1,5 triệu đồng/30 ngày và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc.

Sau khi nhận đủ tiền, các đối tượng không chạy quảng cáo như cam kết, tiếp tục đưa ra lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền. Khi khách không đồng ý, nhóm này giải tán nhóm Zalo và cắt đứt liên lạc.

Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo nhiều người trên phạm vi cả nước, chiếm đoạt khoảng 1,5 tỷ đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.