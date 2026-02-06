Nghi phạm cướp ngân hàng Tài "Đen" khai thêm án giết người

Ngày 6/2, Công an tỉnh Gia Lai đã công bố thông tin công khai về việc bắt giữ đối tượng cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) xảy ra ngày 19/1.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, chủ trì buổi cung cấp thông tin.

Nghi phạm Phạm Anh Tài (còn gọi là Tài "Đen") bị bắt và khai nhận thêm một vụ giết người năm 2018 (Ảnh: Công an Gia Lai).

Tại buổi họp báo, Bộ Công an thông tin, qua rà soát đối tượng hình sự và phát động phong trào tố giác tội phạm, lực lượng công an đã làm nổi lên nghi phạm Phạm Anh Tài (SN 1990, còn gọi Tài “Đen”, trú tỉnh Quảng Ngãi).

Cùng tham gia cướp ngân hàng với Tài là Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi cướp ngân hàng, cho biết đã chuẩn bị kỹ phương án gây án, tẩu thoát và tiêu hủy tang vật. Sau khi cướp được tiền, các đối tượng trốn vào TPHCM để tẩu tán tài sản, sau đó lẩn trốn tại nhiều địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cùng ban chuyên án lấy lời khai các đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Ngoài ra, tại cơ quan điều tra, Tài còn khai nhận hành vi giết người xảy ra năm 2018 tại thành phố Kom Tum, tỉnh Kon Tum (cũ), nay là tỉnh Quảng Ngãi.

Tài liệu trinh sát xác định, Tài “Đen” luôn mang theo súng, sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt, đặt ra yêu cầu cao nhất về đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân trong quá trình phá án.

Theo điều tra ban đầu của lực lượng công an, khoảng 15h52 ngày 19/1, có 2 đối tượng nam thanh niên mang theo súng xông vào Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú), uy hiếp nhân viên và khách hàng, cướp đi số tiền hơn 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao thưởng 200 triệu đồng đến Ban chuyên án (Ảnh: Phạm Hoàng).

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy xét nóng đối tượng gây án.

Do vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng manh động, có khả năng sử dụng vũ khí quân dụng, Bộ Công an đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyên án, huy động nhiều lực lượng tinh nhuệ của Bộ và Công an các địa phương tham gia phá án.

Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an TPHCM điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.