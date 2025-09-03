Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam cùng em trai

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo) về tội Buôn lậu và Trốn thuế.

Liên quan vụ án, bị can Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty, em trai của ông Tam) bị truy tố về tội Trốn thuế.

Ông Phạm Văn Tam bị truy tố (Ảnh: Đại Việt).

Theo cáo trạng, từ ngày 13/8/2019 đến 7/10/2019, đoàn thanh tra Cục Thuế TPHCM (nay là Chi cục Thuế khu vực II) đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 7/2019 tại Công ty Asanzo.

Kết luận thanh tra xác định, Công ty Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Trần Quốc Thoàn) và ký hợp đồng với Công ty VTB (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Hoàng) để gia công, lắp ráp một phần.

Sau đó, Công ty Asanzo lắp ráp thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế. Đồng thời, doanh nghiệp này còn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để hạch toán đầu vào, khai thuế với danh nghĩa hoạt động thương mại.

Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn GTGT (hàng thành phẩm) trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo.

Ngày 30/10/2019, Cục Thuế TPHCM đã ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để xử lý theo quy định pháp luật.

Kết luận giám định thuế xác định, trong giai đoạn từ năm 2017 đến hết quý II/2019, Công ty Asanzo đã có hành vi trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Tam còn bị cáo buộc liên quan đến hành vi buôn lậu một lô hàng trị giá 414 triệu đồng.