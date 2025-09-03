Hành hạ nhiều trẻ em, chủ Mái ấm Hoa Hồng lĩnh án

Chiều 3/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) 2 năm 3 tháng tù về tội Hành hạ người khác.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi) bị phạt 2 năm tù, Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi) 2 năm tù, Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) 1 năm tù cùng tội danh trên.

Phiên tòa được xét xử kín, bị cáo Hương cùng đồng phạm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Tòa xác định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm hại sức khỏe, tâm lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của trẻ, nhóm yếu thế hoàn toàn phụ thuộc vào người nuôi dưỡng.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2023 đến 4/9/2024, các bị cáo nhiều lần bạo hành trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng.

Theo đó, các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền khi chăm sóc trẻ ở phòng 101 và 202 vào ban đêm đã thường xuyên chửi mắng, dùng tay, ống nhựa, cán cây lau nhà, đũa gỗ... đánh vào người trẻ khi thay tã; xách, ném trẻ xuống nệm, tát nhiều lần.

Tại phòng 102, Giáp Thị Sông Hương và Trang Mỹ Nhanh cũng nhiều lần dùng tay, chân, bìa carton cuộn tròn, chai dầu gió, lược... để đánh trẻ; xách, ném các bé xuống nệm.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo khai có trình độ văn hóa thấp, không được đào tạo kỹ năng chăm sóc trẻ. Riêng chủ Mái ấm Hoa Hồng khai được cấp phép nuôi tối đa 39 trẻ, nhưng mái ấm đã nhận vượt số trẻ (86 trẻ) quy định, khiến bảo mẫu quá tải, dẫn đến hành vi bạo lực.