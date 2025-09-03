Nhắc nhở người phụ nữ bình luận sai sự thật trên mạng xã hội

Ngày 3/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Công an phường Trà Lý vừa xử lý một trường hợp chia sẻ, đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức.

Công an phường Trà Lý làm việc chị H.T.S. (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo cảnh sát, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Tổ An ninh Công an phường Trà Lý phát hiện chị H.T.S. (SN 1984), trú tại phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên, sử dụng Facebook cá nhân đăng tải bình luận có liên quan đến vụ án Giết người, Gây rối trật tự công cộng xảy ra trên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên không đúng sự thật, xúc phạm uy tín của cá nhân, tổ chức gây ảnh hưởng tiêu cực trên không gian mạng.

Làm việc với cơ quan công an, chị H.T.S. đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, chủ động đăng tải trên Facebook cá nhân bài viết xin lỗi về hành vi thiếu hiểu biết của mình…

Xét thấy đây là lần đầu chị S. vi phạm, bản thân chị S. có nhân thân tốt, hành vi chưa gây hậu quả nghiêm trọng, Công an phường Trà Lý đã áp dụng biện pháp giáo dục, tuyên truyền, nhắc nhở với chị S..