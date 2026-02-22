Người phụ nữ bị đánh tử vong rạng sáng mùng 6 Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết), một nguồn tin xác nhận, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại địa bàn thôn Phú Mỹ, xã Hòa Thịnh khiến một người tử vong.

Khoảng 1h30 cùng ngày, chị N.T.N.C. (33 tuổi, trú tại xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk) bị một người đàn ông tên N. (33 tuổi, trú tại xã Hòa Mỹ) dùng tay liên tục giật mạnh đầu tóc và đánh mạnh nhiều cái vào đầu, mặt nạn nhân.

Sau đó N. bỏ đi ra ngoài. Một lúc sau N. quay lại thấy C. nằm bất động trong phòng ngủ và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Tây Hoà nhưng nạn nhân đã tử vong.

Người phụ nữ trẻ tử vong sau khi bị người đàn ông hành hung (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc. Theo nhiều người dân địa phương, chị C. là một phụ nữ trẻ, đẹp và sống hiền lành.

Cũng theo nguồn tin, nghi phạm đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.