Điều tra 2 nhóm thanh niên hỗn chiến ở Nha Trang tối mùng 5 Tết

Ngày 22/2, lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang cho biết đã đề nghị Công an phường vào cuộc làm rõ vụ việc đánh nhau xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khuya 21/2 (mùng 5 Tết), do mâu thuẫn, 2 nhóm thanh niên khoảng 16-18 tuổi lao vào ẩu đả trên đường Phương Sài, phường Tây Nha Trang.

Hai nhóm thanh niên ở Nha Trang đánh nhau trên đường phố (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm này, một thanh niên mặc áo trắng lao tới đánh người khác. Sau đó, nhiều người đi cùng thanh niên bị đánh xông vào tấn công người áo trắng.

Bị vây đánh, nam thanh niên mặc áo trắng bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm đối phương truy đuổi, hành hung.

Sự việc khiến khu phố náo loạn. Nhiều người dân chứng kiến đã quay clip và đăng tải lên Facebook.

Lãnh đạo phường Tây Nha Trang cho biết lực lượng chức năng sẽ điều tra và xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.