Người đàn ông đánh bạn nhậu của vợ cũ tử vong

Ngày 22/2, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan này đang điều tra hành vi liên quan án mạng xảy ra tại ấp Trường Đức, xã Đất Mới.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 21/2 (mùng 5 Tết), bà H.T.P. (trú tại ấp Trường Đức, xã Đất Mới) tổ chức uống bia cùng ông C.T.Ph..

Đến khoảng 20h cùng ngày, ông N.V.Q. (47 tuổi, chồng cũ của bà P.) về nhà, phát hiện ông Ph. say rượu đang nằm bất động trên giường của bà P.. Lúc này, ông Q. bức xúc dùng tay đánh vào vùng mặt và vùng hạ bộ của ông Ph..

Một lúc sau, bà P. phát hiện ông Ph. bất tỉnh nên báo lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ đưa ông này đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó ông Ph. tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan công an đã lấy lời khai ban đầu của người liên quan và tạm giữ ông Q. để điều tra.

Được biết, ông Q. và bà P. đã ly hôn nhưng do chưa phân chia tài sản nên vẫn sinh sống chung nhà.