Dùng dao chém vợ cũ do ghen tuông

Sáng 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Hiếu (SN 1996, trú ở xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội Giết người.

Vụ án rúng động dư luận địa phương xảy ra vào đêm mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên địa bàn xã Yên Kỳ, Phú Thọ.

Trần Quang Hiếu bị khởi tố về tội Giết người (Ảnh: Công an cung cấp).

Tối 17/2 (mùng 1 Tết), công an tiếp nhận tố giác của người dân về việc chị H.P.Q. bị đối tượng Trần Quang Hiếu (chồng cũ của chị Q.) dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và cơ thể.

Chị Q. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Sau khi gây án, Hiếu cầm dao bỏ chạy ra khu vực ao nước gần đó và tự gây thương tích vào vùng cổ và cổ tay của mình.

Công an phối hợp với người dân nhanh chóng khống chế, thu giữ hung khí và đưa đối tượng đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba.

Sau khi sức khỏe ổn định, Hiếu được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ để làm việc.

Đối tượng Trần Quang Hiếu làm việc với công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận ly hôn từ tháng 9/2025 nhưng khi biết vợ cũ có quan hệ tình cảm mới đã nảy sinh ghen tuông và ý định tấn công chị Q..

Điều tra mở rộng, công an làm rõ trước đó Hiếu dùng dao chém thương tích bà N.T.K.O. (mẹ của chị Q., trú tại xã Yên Kỳ), phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của đối tượng và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.