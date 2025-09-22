Người đàn ông xăm trổ đánh phụ nữ mang thai vì gói mì tôm

Ngày 22/9, lãnh đạo Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đang xác minh vụ việc một phụ nữ mang thai bị người đàn ông hành hung do mâu thuẫn khi mua mì tôm.

Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, người đàn ông xăm trổ vào cửa hàng tạp hóa nhỏ hỏi mua mì tôm. Thời điểm này, người phụ nữ đang mang thai bán hàng có trả lời mì tôm một gói 10.000 đồng và người đàn ông lầm bầm rằng mì quá đắt.

Người đàn ông mua hàng tấn công cả 2 người phụ nữ (Ảnh: Cắt từ clip).

Nghe khách nói vậy, người phụ nữ đáp "Hồi giờ giá vậy chứ không đắt đâu". Kẻ xăm trổ dọa đá vào đầu ròi liên tiếp có hành vi tấn công người bán hàng.

Lúc này, một phụ nữ lớn tuổi chạy lại can ngăn cũng bị đối tượng đá vào người rồi buông lời chửi bới, thách thức "Mày biết tao là ai không?". Người đàn ông sau đó tiếp tục lấy dép ném tiếp vào người phụ nữ mang thai.

Nạn nhân bị tấn công trong clip là chị N. (35 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa). Chị N. cho biết vụ việc xảy ra khoảng 2h10 ngày 21/9, sau khi chê mì tôm đắt, người đàn ông đã lao vào tấn công cả hai mẹ con chị khiến mọi người hoảng sợ. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Theo chị N., sau sự việc, chị đã trình báo công an và vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Chị N. mang thai ở tháng thứ 4 và đang phải nằm điều trị, theo dõi ở bệnh viện.