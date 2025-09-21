Tài xế bỏ trốn sau khi gây tai nạn làm 2 người thương vong

Ngày 21/9, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn đối với Võ Hùng Vương (49 tuổi, trú tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h50 ngày 17/5, Vương điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 49C-304.xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, hướng Gia Lai - Đắk Lắk.

Võ Hùng Vương gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường (Ảnh: Đức Nguyễn).

Khi di chuyển đến địa bàn xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk, ô tô đã xảy ra va chạm với xe máy do anh N.A.T. (45 tuổi) điều khiển chở theo anh N.V.Th. (39 tuổi), cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp.

Cú va chạm khiến anh Th. tử vong tại chỗ, còn anh T. bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi tai nạn xảy ra, Vương điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường.

Vào cuộc truy xét trong đêm, công an xác định người điều khiển xe tải gây tai nạn là Võ Hùng Vương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại cơ quan công an, Vương khai nhận sau va chạm, đã dừng xe cách hiện trường khoảng 50m, Vương xuống kiểm tra và thấy đông người nên lo sợ rồi bỏ đi, không cứu giúp người bị nạn.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế Vương là âm tính.