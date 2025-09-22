Mâu thuẫn gia đình bỏ ra ngoài thuê khách sạn ở rồi đi trộm cắp

Ngày 22/9, thông tin từ Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, lực lượng của đơn vị đã bắt giữ Trần Hồ Đỗ Tú (28 tuổi, trú tại phường Tân Lập) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn với gia đình, Tú đã bỏ nhà để sống lang thang. Đầu tháng 7, Tú thuê phòng một khách sạn tại phường Buôn Ma Thuột để ở. Thiếu tiền tiêu xài, Tú nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Trần Hồ Đỗ Tú bị bắt giữ sau khi gây nên hơn 20 vụ trộm cắp (Ảnh: Đức Nguyễn).

Ban ngày, Tú sẽ ở khách sạn, đêm đến, đối tượng lẻn ra ngoài tìm nhà dân sơ hở để đột nhập vào bên trong để lục tìm tài sản.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Tú luôn đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín đầu và mang theo một số dụng cụ để phá khóa.

Rạng sáng 20/9, Tú đột nhập vào một quán cà phê trên địa bàn phường Tân Lập để trộm cắp. Khoảng 7h30 cùng ngày, khi Tú đang lén lút tiêu thụ số tài sản vừa trộm được đã bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận, từ đầu tháng 7 đến nay đã gây ra hơn 20 vụ trộm, lấy cắp tiền, vàng, xe máy, điện thoại cùng nhiều tài sản khác của người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tổng trị giá tài sản Tú đã trộm cắp trên 120 triệu đồng.