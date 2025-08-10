Triệu tập người đàn ông xăm trổ đánh cô gái tại chung cư ở Hà Nội

Liên quan vụ người đàn ông xăm trổ hành hung cô gái ở chung cư phường Phương Liệt, TP Hà Nội, lãnh đạo Công an phường Phương Liệt cho biết đơn vị triệu tập người đàn ông hành hung phụ nữ ở chung cư Sky Central (số 176 Định Công).

Nghi phạm tại trụ sở công an (Ảnh: L.N.).

Danh tính nghi phạm là Đ.C.T. (31 tuổi, trú tại chung cư 176 Định Công, phường Phương Liệt).

Theo vị chỉ huy công an phường, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cũng đã có chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Hình ảnh người đàn ông xăm trổ liên tục đấm, tát người phụ nữ mặc áo đen (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, khoảng 22h ngày 9/8, camera giám sát sảnh chờ thang máy tòa B1 chung cư Sky Central, phường Phương Liệt, Hà Nội, quay lại cảnh một người đàn ông xăm trổ vỗ vai một người phụ nữ mặc áo đen.

Sau đó người phụ nữ quay lại giải thích thì bị người đàn ông liên tục đấm, tát vào mặt và đầu.

Chưa dừng lại ở đó, khi lùi lại và né tránh, nạn nhân tiếp tục bị người đàn ông xăm trổ lao lên đá, đấm vào người. Đáng chú ý, thời điểm đó có một phụ nữ đeo kính đi tới nhưng không can ngăn mà chỉ đứng nhìn người đàn ông hành hung nạn nhân mặc áo đen.

Sự việc chỉ dừng lại khi có bảo vệ khu chung cư đi tới và can ngăn. Tất cả sự việc được thực hiện ngay trước mặt 4 cháu nhỏ đang có mặt tại hiện trường.

Sau vụ việc nạn nhân, chị N.T.T. (28 tuổi) đã tới công an phường để trình báo sự việc. Cảnh sát đã cho chị T. đi khám, đồng thời tiến hành xác minh vụ việc.