Ngày 18/9, Công an phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) cho biết 2 ngày trước, đơn vị nhận trình báo của một người đàn ông trú tại tỉnh Đồng Nai về việc con trai là cháu T. (18 tuổi, sinh viên một trường đại học trên địa bàn phường Tân An), bị bắt cóc, tra tấn. Các đối tượng bắt cóc đòi gia đình 450 triệu đồng tiền chuộc.

Công an phường Tân An đã huy động tối đa lực lượng, chia làm nhiều tổ công tác xác minh vụ việc và trấn an gia đình nam sinh viên.

Công an giải cứu nam sinh bị "bắt cóc online" trong khách sạn (Ảnh: Đức Nguyễn).

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, khoảng 23h cùng ngày, Công an phường Tân An xác định T. đang ở trong một khách sạn trên địa bàn phường Tân An. Thời điểm này, T. bị các đối tượng giả danh công an khống chế online, uy hiếp tinh thần, thao túng tâm lý.

Khi lực lượng công an tiếp cận và trấn an, T. mới thoát khỏi cảnh bị các đối tượng khống chế. Trước đó, các đối tượng yêu cầu nam sinh viên dựng màn kịch "bắt cóc online" để ép gia đình chuộc tiền, nếu không sẽ bị bán sang Campuchia.

Tại cơ quan công an, T. kể bị một nhóm người mặc đồ công an gọi điện liên tục và thông báo việc T. có dính đến vụ án ma túy, rửa tiền nghiêm trọng.

Các đối tượng đã hack tất cả tài khoản trên mạng xã hội của T. và đe doạ, ép buộc T. phải nghe theo toàn bộ hướng dẫn của nhóm người này. Sau đó, T. được yêu cầu phải thuê khách sạn, gọi điện cho người thân trong tình trạng hoảng loạn, lo sợ để người thân chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng yêu cầu.

T. đã được Công an phường Tân An giải cứu thành công, an toàn trở về với gia đình.

Thượng tá Nguyễn Công Hòa, Trưởng Công an phường Tân An, cho biết thời gian qua nhiều đối tượng lừa đảo qua mạng nhắm đến học sinh, sinh viên để thao túng tâm lý, “bắt cóc online” rồi đòi tiền chuộc từ người thân.

Theo Thượng tá Hòa, mỗi người dân phải tự trang bị cho mình những kiến thức pháp luật, xã hội và kỹ năng sống cơ bản để tự phòng ngừa các chiêu trò lừa đảo. Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, công an khuyến cáo người dân cần trình báo cơ quan chức năng.