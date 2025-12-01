CSGT Hà Nội xử lý hơn 830 lái xe vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày

Ngày 1/12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong 3 ngày (từ 28/11 đến 30/11), đơn vị này đồng loạt triển khai các tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn trên diện rộng, tập trung vào hai khung giờ buổi trưa và tối tại nhiều tuyến đường, nút giao trọng điểm.

Theo đó, CSGT đã kiểm soát hơn 34.100 lái xe và phát hiện, xử lý hơn 830 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tổng số tiền phạt ước tính trong 3 ngày là hơn 4,7 tỷ đồng.

Một tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung bị CSGT phát hiện (Ảnh: Trần Thanh).

Theo cảnh sát, tại nhiều tuyến đường như Láng, Phùng Hưng, Lạc Long Quân, Trần Thái Tông, Nguyễn Khánh Toàn… các tổ công tác ghi nhận nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm ở mức cao, thậm chí vượt mức kịch khung.

Không ít trường hợp thừa nhận đã uống rượu bia tại các quán ăn, tụ tập bạn bè rồi chủ quan điều khiển phương tiện về nhà, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Nhà chức trách cho biết thời điểm cuối năm, hoạt động liên hoan, gặp gỡ, tổng kết tăng mạnh, kéo theo nguy cơ vi phạm nồng độ cồn và tai nạn giao thông tăng cao. Việc kiểm tra quyết liệt, liên tục vào các khung giờ trọng điểm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kéo giảm ùn tắc, ngăn ngừa tai nạn.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối chấp hành quy định “đã uống rượu bia thì không lái xe”, chủ động bố trí người đưa đón, sử dụng taxi, xe ôm công nghệ hoặc phương tiện công cộng khi đã sử dụng đồ uống có cồn.