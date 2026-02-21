Người đàn ông bị chém tử vong tối mùng 4 Tết tại Hà Nội

Ngày 21/2, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Yên Lãng (thuộc huyện Mê Linh cũ).

Theo đó đêm 20/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), một người đàn ông bị sát hại tại thôn Xa Mạc, xã Yên Lãng. Nghi phạm được xác định là người nhà của nạn nhân.

Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy nghi phạm dùng dao chém nhiều nhát vào người của nạn nhân dẫn đến tử vong.

Nguồn tin cho biết, ngay sau khi gây án, đối tượng đã bị công an sở tại bắt giữ, bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra.