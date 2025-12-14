Bắt giữ đối tượng lái xe máy tông CSGT ở Hải Phòng

Ngày 14/12, Công an Hải Phòng thông tin, tối 6/12, trong lúc làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm đường phố và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Thiếu tá Nguyễn Sơn Tùng, cán bộ Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng bị một đối tượng đi xe máy tông vào chân.

Đối tượng Phạm Trọng Huy (giữa) (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Vụ việc xảy ra tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Lương Bằng. Sau đó, Thiếu tá Tùng được đưa đi cấp cứu, xác định bị xây xát phần mềm, phải khâu 4 mũi, hiện sức khỏe ổn định.

Ngay khi nhận được thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định.

Đảng ủy, lãnh đạo Phòng CSGT đã trực tiếp thăm hỏi, động viên Thiếu tá Tùng, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ trong khi thực thi nhiệm vụ.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng gây ra vụ việc là Phạm Trọng Huy (SN 1989, trú tại xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng), điều khiển xe máy biển số 34B1-134.86. Để né tránh kiểm tra, Huy đã lao xe vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Công an phường Thành Đông và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã hoàn tất thủ tục, ra quyết định bắt tạm giam Phạm Trọng Huy về hành vi chống người thi hành công vụ.