Người đàn ông tử vong trước thềm nhà sau cuộc gọi lúc sáng sớm

Ngày 30/5, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ người đàn ông tử vong trước thềm nhà của mình.

Theo báo cáo của Công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, khoảng 5h cùng ngày, Công an phường nhận được tin báo về việc người đàn ông nằm bất tỉnh trước căn nhà trên đường Wừu, phường Diên Hồng.

Nạn nhân tử vong ngay thềm nhà mình (Ảnh: Hà Chính).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Diên Hồng phối hợp đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Gia Lai đến khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin ban đầu. Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định người đàn ông nêu trên đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là N.C.T. (SN 1957, trú tại phường Diên Hồng).

Theo ông N.V.L. (trú tại phường Diên Hồng), sáng cùng ngày, ông nhận được cuộc gọi từ ông T.. Tuy nhiên, do tín hiệu yếu nên ông không nghe được nội dung cuộc gọi. Nghi có chuyện bất thường, ông L. vội đến nhà ông T. trên đường Wừu để kiểm tra.

Khi đến nơi, ông L. phát hiện ông T. nằm bất tỉnh trước thềm nhà. Thấy cơ thể nạn nhân vẫn còn ấm, ông L. đã lật người nạn nhân lên để sơ cứu, xoa bóp, ép tim... Tuy nhiên, khi thấy nạn nhân đã ngừng thở nên ông L. nhanh chóng trình báo cơ quan công an.