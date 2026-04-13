Vợ phát hiện chồng tử vong ở TPHCM sau tin nhắn “không thể tiếp tục sống”

Chiều 13/4, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Dĩ An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trong phòng ngủ.

Vào đầu giờ chiều cùng ngày, ông Đ. (54 tuổi) được vợ phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng ngủ tại căn nhà trên đường số 29, khu phố Chiêu Liêu A, phường Dĩ An.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Người vợ cho biết, trưa cùng ngày, bà đang ở công ty thì một người thân gọi điện thoại báo ông Đ. nhắn tin cho họ với nội dung “không thể tiếp tục sống”. Sau đó, người vợ chạy về nhà kiểm tra và phát hiện vụ việc.

Nhận tin báo, công an đến lấy lời khai, điều tra vụ việc. Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.